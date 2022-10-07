Юран дал совет Слуцкому

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Леониду Слуцкому нужно самому уйти из «Рубина».
«Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт – готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа.
Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещe болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.
Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться.
Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации – это взять паузу», – сказал Юран.
- «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
- Казанцы проиграли 3 матча подряд.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.