Юран дал совет Слуцкому

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Леониду Слуцкому нужно самому уйти из «Рубина».

«Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт – готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа.

Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещe болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.

Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться.

Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации – это взять паузу», – сказал Юран.