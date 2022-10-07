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    Юран дал совет Слуцкому

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Леониду Слуцкому нужно самому уйти из «Рубина».

    «Всегда жалко коллегу, когда есть такая ситуация. Это неприятно. У тренеров всегда так: подписываешь новый контракт – готовься к увольнению. К сожалению, неблагодарная работа.

    Для меня было бы сложно работать, потому что нет результата плюс ещe болельщики петицию пишут. Это уже подводит к тому, что нужно самому принимать решение. Надо дать паузу.

    Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться.

    Он высококлассный тренер, но у каждого высококлассного тренера бывают такие моменты, когда нужно дать паузу и не доводить до того, что болельщики плакаты пишут. Лучший вариант в этой ситуации – это взять паузу», – сказал Юран.

    • «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
    • Казанцы проиграли 3 матча подряд.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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