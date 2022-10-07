Промес: «Когда вернулся в «Спартак», многие говорили, что я уже не тот»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя.

Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Мне нужно было время привыкнуть, притереться.

Я говорил: если команда не выигрывает, то и Промес не выигрывает. И наоборот. К тому же нужно понимать, что это участь самых известных игроков: побеждаешь – и ты суперзвезда, а проигрываешь – и ты безоговорочно худший в команде.

Я к этому привык и берегу эмоции. Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает.

Я возвращался ради этого – вернуть «Спартак» на вершину. Никогда не прятался от давления и критики», – заявил голландец.