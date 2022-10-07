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    Промес: «Когда вернулся в «Спартак», многие говорили, что я уже не тот»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношении к критике в свой адрес.

    «Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя.

    Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Мне нужно было время привыкнуть, притереться.

    Я говорил: если команда не выигрывает, то и Промес не выигрывает. И наоборот. К тому же нужно понимать, что это участь самых известных игроков: побеждаешь – и ты суперзвезда, а проигрываешь – и ты безоговорочно худший в команде.

    Я к этому привык и берегу эмоции. Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает.

    Я возвращался ради этого – вернуть «Спартак» на вершину. Никогда не прятался от давления и критики», – заявил голландец.

    • В этом сезоне Промес забил 12 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 11 туров.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1077

      ВасяК 39 минут назад

      Я верю в тебя Антоха!!!

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