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  • Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды» в ЛЕ

Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды» в ЛЕ

6 октября 2022, 23:15

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после проигранного матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

  • Венгры уступили со счетом 1:4.
  • Команда впервые под руководством российского специалиста потерпела 2 поражения подряд.

«Мы не оставляли сопернику свободных зон до первого пропущенного гола, потом они получили больше пространства и были лучше. Сегодня мы не сумели проявить характер.

Не думаю о том, что будет через неделю, сейчас уделяем внимание игре с «Дебреценом».

Мы должны спокойно проанализировать сегодняшний матч. Необходимо бороться за каждое очко. Это Лига Европы, пока мы не получили в подарок ни одного очка», – заявил Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Црвена Звезда Ференцварош Черчесов Станислав
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