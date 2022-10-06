Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды» в ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после проигранного матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

Венгры уступили со счетом 1:4.

Команда впервые под руководством российского специалиста потерпела 2 поражения подряд.

«Мы не оставляли сопернику свободных зон до первого пропущенного гола, потом они получили больше пространства и были лучше. Сегодня мы не сумели проявить характер.

Не думаю о том, что будет через неделю, сейчас уделяем внимание игре с «Дебреценом».

Мы должны спокойно проанализировать сегодняшний матч. Необходимо бороться за каждое очко. Это Лига Европы, пока мы не получили в подарок ни одного очка», – заявил Черчесов.