Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды» в ЛЕ

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после проигранного матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

    • Венгры уступили со счетом 1:4.
    • Команда впервые под руководством российского специалиста потерпела 2 поражения подряд.

    «Мы не оставляли сопернику свободных зон до первого пропущенного гола, потом они получили больше пространства и были лучше. Сегодня мы не сумели проявить характер.

    Не думаю о том, что будет через неделю, сейчас уделяем внимание игре с «Дебреценом».

    Мы должны спокойно проанализировать сегодняшний матч. Необходимо бороться за каждое очко. Это Лига Европы, пока мы не получили в подарок ни одного очка», – заявил Черчесов.

    Новости по теме
    «Ференцварош» впервые при Черчесове потерпел два поражения подряд
    Маурисио: «Черчесов – «плохой парень». С ним лишнего себе не позволишь»
    «Лучший тренер в России с высокой самооценкой». Соловьев – о Черчесове 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2022 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11