Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем 12-го тура РПЛ с «Факелом».
— Как «Зенит» подходит к встрече в Воронеже? Все ли готовы принять участие в матче?
— Да, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.
— Приняли ли вы уже решение по поводу того, кто сыграет в воротах?
— Есть приблизительное понимание. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим.
- Матч состоится в субботу, 8 октября.
- Начало – в 14:00 мск.
Источник: сайт «Зенита»