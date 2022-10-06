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    Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем 12-го тура РПЛ с «Факелом».

    — Как «Зенит» подходит к встрече в Воронеже? Все ли готовы принять участие в матче?

    — Да, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.

    — Приняли ли вы уже решение по поводу того, кто сыграет в воротах?

    — Есть приблизительное понимание. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим.

    • Матч состоится в субботу, 8 октября.
    • Начало – в 14:00 мск.

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    Источник: сайт «Зенита»

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