Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем 12-го тура РПЛ с «Факелом».

— Как «Зенит» подходит к встрече в Воронеже? Все ли готовы принять участие в матче?

— Да, все готовы, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные, на сегодняшний день, все готовы.

— Приняли ли вы уже решение по поводу того, кто сыграет в воротах?

— Есть приблизительное понимание. У нас большую часть матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть, посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так и продолжим.