Камоцци назвал лучшего легионера «Спартака» за всю историю

"Один из.." - да.
Но не ЛУЧШИЙ.
Были и поярче, правда, например, Маркао МЕТЕОРОМ пронёсся и в ЧР и в ЛЧ, оставив наиярчайший свой след (почему ушли его из Спартака и как сложилась дальнейшая спортивная судьба - везде молчок), Веллитон... Великолепнейший Видич да-а-а-алеко в не самый лучший период Спартака.. И, конечно, Алекс! Так что Камоцци может говорить только о тех иностранцах, кто при нём пришёл, которые были, когда он работал в команде.
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике Квинси Промесе.
«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес – один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя.
Промес уже доказал, что он – часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», – сказал Камоцци.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Игрок брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России, Суперкубок России.
- Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ.