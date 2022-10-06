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    Камоцци назвал лучшего легионера «Спартака» за всю историю

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике Квинси Промесе.

    «Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес – один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя.

    Промес уже доказал, что он – часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», – сказал Камоцци.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Игрок брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России, Суперкубок России.
    • Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20043

      derrik2000 1 час назад

      "Один из.." - да.
      Но не ЛУЧШИЙ.
      Были и поярче, правда, например, Маркао МЕТЕОРОМ пронёсся и в ЧР и в ЛЧ, оставив наиярчайший свой след (почему ушли его из Спартака и как сложилась дальнейшая спортивная судьба - везде молчок), Веллитон... Великолепнейший Видич да-а-а-алеко в не самый лучший период Спартака.. И, конечно, Алекс! Так что Камоцци может говорить только о тех иностранцах, кто при нём пришёл, которые были, когда он работал в команде.

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