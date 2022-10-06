Камоцци назвал лучшего легионера «Спартака» за всю историю

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике Квинси Промесе.
«Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что Квинси Промес – один из лучших легионеров «Спартака» за всю историю. Его статистика говорит сама за себя.
Промес уже доказал, что он – часть «Спартака», очень ценный игрок для команды», – сказал Камоцци.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Игрок брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России, Суперкубок России.
- Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»