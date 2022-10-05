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    Мостовой не верит в интерес «Валенсии» к Баринову

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сомневается, что «Валенсия» интересовалась игроком «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

    «Про трансфер Арсена Захаряна в «Челси» я слышал. Может быть, да. А вот Баринов в «Валенсии» – не знаю... Если в новость про Арсена я еще могу поверить, то вот Баринов… Там ведь своих испанцев знаете сколько таких?

    Я уже смеюсь над этим. У нас столько интересов было, только потом почему‑то никто никуда не уехал. Я не говорю про конкретно эту ситуацию», – сказал Мостовой.

    • По словам Баринова, трансфер в «Валенсию» сорвался из-за вето Примеры.
    • 26-летний Баринов стоит 11 миллионов евро.
    • Контракт игрока истекает летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2324

      АЛЕКС 58 32 минуты назад

      И одного миллиона не стоит. Пусть в Локо сидит.

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      Рейтинг: +224

      НикКин 1 час назад

      Я тоже не верю что наши футболисты кому то нужны в европе

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