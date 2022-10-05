Мостовой не верит в интерес «Валенсии» к Баринову

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сомневается, что «Валенсия» интересовалась игроком «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Про трансфер Арсена Захаряна в «Челси» я слышал. Может быть, да. А вот Баринов в «Валенсии» – не знаю... Если в новость про Арсена я еще могу поверить, то вот Баринов… Там ведь своих испанцев знаете сколько таких?
Я уже смеюсь над этим. У нас столько интересов было, только потом почему‑то никто никуда не уехал. Я не говорю про конкретно эту ситуацию», – сказал Мостовой.
- По словам Баринова, трансфер в «Валенсию» сорвался из-за вето Примеры.
- 26-летний Баринов стоит 11 миллионов евро.
- Контракт игрока истекает летом.
Источник: «Матч ТВ»