Губерниев: «При переходе на систему «осень-весна» люди думали о деньгах. Им было наплевать на наш футбол»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».
«Люди, принимавшие решение о переходе на систему «осень-весна», думали о том, как набить карманы рублем.
Им было совершенно наплевать на российский футбол. Надо переходить и в Первой лиге, и в РПЛ», – сказал Губерниев.
- Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»