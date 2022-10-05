Губерниев: «При переходе на систему «осень-весна» люди думали о деньгах. Им было наплевать на наш футбол»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова, что Вторая лига может вернуться на систему «весна-осень».

«Люди, принимавшие решение о переходе на систему «осень-весна», думали о том, как набить карманы рублем.

Им было совершенно наплевать на российский футбол. Надо переходить и в Первой лиге, и в РПЛ», – сказал Губерниев.