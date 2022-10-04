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    Новый тренер «Черноморца» Зырянов назвал цель команды

    Константин Зырянов, возглавивший сегодня новороссийский «Черноморец», рассказал о задачах клуба.

    – Перед вами уже стоит конкретная задача?

    – Глобально она такова – через четыре-пять лет быть в Премьер-лиге.

    – На сколько рассчитан ваш контракт?

    – На три с половиной года.

    – Солидно.

    – Вы удивлены? Думали, всего на полгода приехал?

    – Задача серьезная, срок контракта – солидный. Трансферную политику в глобальном масштабе с руководством клуба обговаривали?

    – Конечно. Решили, что все будет происходить постепенно. Все прекрасно понимают – от руководства клуба до футболистов: чтобы попасть в Премьер-лигу, надо здорово прогрессировать. Усиления тоже будут. Это неизбежно.

    • «Черноморец» выступает в группе 1 Второй лиги.
    • Зырянов до лета тренировал молодежку «Зенита».

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    Источник: «Матч ТВ»

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