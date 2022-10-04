Новый тренер «Черноморца» Зырянов назвал цель команды

Константин Зырянов, возглавивший сегодня новороссийский «Черноморец», рассказал о задачах клуба.

– Перед вами уже стоит конкретная задача?

– Глобально она такова – через четыре-пять лет быть в Премьер-лиге.

– На сколько рассчитан ваш контракт?

– На три с половиной года.

– Солидно.

– Вы удивлены? Думали, всего на полгода приехал?

– Задача серьезная, срок контракта – солидный. Трансферную политику в глобальном масштабе с руководством клуба обговаривали?

– Конечно. Решили, что все будет происходить постепенно. Все прекрасно понимают – от руководства клуба до футболистов: чтобы попасть в Премьер-лигу, надо здорово прогрессировать. Усиления тоже будут. Это неизбежно.