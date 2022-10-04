Шавло назвал лучшего легионера в истории «Спартака»

Я, например, думаю, что лучшим в Спартаке всё таки был Алекс.
Веллитон, что? Игрок зависимый: дали хороший пас - рванул к воротам соперника и забил! В позиционной атаке, насколько я помню, он был не так хорош, да и были ли в Спартаке при тех тренерах позиционные атаки? Не помню. Всё время игра от обороны.
Промес... Да. Играет давно. Если бы не одно "НО", можно было бы его назвать лучшим. Однако, когда на него мальца персоналка от хорошего защитника, он быстро сдувается и никак себя не проявляет. Не. ТОЛЬКО АЛЕКС! Хоть и недолго был, зато насколько ярким остаются воспоминания о его игре. А ЕГО ПАСЫ??? Гаврилов и Черенков сразу вспоминаются...
Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике московского клуба Квинси Промесе.
– После матча в Нижнем Новгороде вы сказали: «Для меня Квинси – это лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время». Может быть речь все же шла о том, что он лучший среди легионеров за все время?
– Конечно, речь идет, подчеркну, только о легионерах. Я и говорил про иностранных футболистов. У нас были и Видич, и Алекс и прочие интересные иностранные футболисты. Но они играли короткое время. А Промес выступает давно.
Был перерыв, потом он вернулся, а со «Спартаком» никогда связь не терял. И это действительно его команда. Квинси с удовольствием приняли второй раз в «Спартак». Ему нужна свобода. Сейчас она есть, и у Промеса все сошлось.
А если вспоминать легендарных спартаковских футболистов моего и не только моего времени… Ну, что вы, это вообще не обсуждается.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Игрок брал со «Спартаком» РПЛ, Кубок России, Суперкубок России.
- Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ.