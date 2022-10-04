Шавло назвал лучшего легионера в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике московского клуба Квинси Промесе.

– После матча в Нижнем Новгороде вы сказали: «Для меня Квинси – это лучший игрок, который был в «Спартаке» за все время». Может быть речь все же шла о том, что он лучший среди легионеров за все время?

– Конечно, речь идет, подчеркну, только о легионерах. Я и говорил про иностранных футболистов. У нас были и Видич, и Алекс и прочие интересные иностранные футболисты. Но они играли короткое время. А Промес выступает давно.

Был перерыв, потом он вернулся, а со «Спартаком» никогда связь не терял. И это действительно его команда. Квинси с удовольствием приняли второй раз в «Спартак». Ему нужна свобода. Сейчас она есть, и у Промеса все сошлось.

А если вспоминать легендарных спартаковских футболистов моего и не только моего времени… Ну, что вы, это вообще не обсуждается.