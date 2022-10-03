«Операция была сложная, ходит на костылях». Агент – о травмированном вратаре «Ростова» Медведеве

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ответил на вопросы о восстановлении футболиста после тяжелой травмы.
- 14 сентября вратарь получил повреждение связок коленного сустава.
- Он покидал стадион на коляске.
– Операция прошла успешно 23 или 24 сентября. Все хорошо. Сейчас Никита уже в Ростове, проходит необходимые процедуры.
– Он в тренажерном зале работает?
– Нет, до тренажерного зала еще далеко. Он пока ходит на костылях. Операция была сложная, но прошла хорошо.
– Сколько ему придется восстанавливаться?
– Полгода примерно, ориентируемся на это время. В любом случае все зависит о того, как будет проходить восстановление.
– Значит, где-то в апреле вернется и сможет еще сыграть в сезоне?
– Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона.
Источник: «РБ Спорт»