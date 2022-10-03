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    «Операция была сложная, ходит на костылях». Агент – о травмированном вратаре «Ростова» Медведеве

    Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, ответил на вопросы о восстановлении футболиста после тяжелой травмы.

    • 14 сентября вратарь получил повреждение связок коленного сустава.
    • Он покидал стадион на коляске.

    – Операция прошла успешно 23 или 24 сентября. Все хорошо. Сейчас Никита уже в Ростове, проходит необходимые процедуры.

    – Он в тренажерном зале работает?

    – Нет, до тренажерного зала еще далеко. Он пока ходит на костылях. Операция была сложная, но прошла хорошо.

    – Сколько ему придется восстанавливаться?

    – Полгода примерно, ориентируемся на это время. В любом случае все зависит о того, как будет проходить восстановление.

    – Значит, где-то в апреле вернется и сможет еще сыграть в сезоне?

    – Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2022 21:49
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