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    В Госдуме предложили отправлять футболистов в спортроты

    Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной мобилизации футболистов.

    — У нас это было в советское время, теперь вернули — спортивные роты. Ничего страшного, если наши ребята там будут. Спортивная рота — это не служить от сих до сих. Просто агенты игроков очень безграмотны и не беспокоятся о том, что мужчины у нас по закону, по Конституции призываются.

    Мы должны признать, что у нас очень плохо работают агенты — и хоккеистов, и футболистов.

    — То есть даже футболистов сборной не нужно освобождать от брони?

    — Вопрос не в том, чтобы освобождать, а в том, чтобы правильно оформлять документы.

    — Что имеете в виду?

    — Имею в виду то, что можно заранее послать заявку, все оформить, включить людей в список, как это раньше делалось. Просто все расслабились и забыли.

    — Смогут ли они продолжать играть, находясь в спортротах?

    — Почему не смогут? Что вы выдумываете? У нас Уланов (советский фигурист) был в спортроте, почти вся команда ЦСКА. Спросите фигуристов, у нас все ребята отслужили.

    Просто надо немножечко посерьезнее работать с документами и не считать только гонорары, а считать, что нужно делать для спортсмена, чтобы он сам показал лучшие результаты, и чтобы команда не страдала.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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