В Госдуме предложили отправлять футболистов в спортроты

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможной мобилизации футболистов.

— У нас это было в советское время, теперь вернули — спортивные роты. Ничего страшного, если наши ребята там будут. Спортивная рота — это не служить от сих до сих. Просто агенты игроков очень безграмотны и не беспокоятся о том, что мужчины у нас по закону, по Конституции призываются.

Мы должны признать, что у нас очень плохо работают агенты — и хоккеистов, и футболистов.

— То есть даже футболистов сборной не нужно освобождать от брони?

— Вопрос не в том, чтобы освобождать, а в том, чтобы правильно оформлять документы.

— Что имеете в виду?

— Имею в виду то, что можно заранее послать заявку, все оформить, включить людей в список, как это раньше делалось. Просто все расслабились и забыли.

— Смогут ли они продолжать играть, находясь в спортротах?

— Почему не смогут? Что вы выдумываете? У нас Уланов (советский фигурист) был в спортроте, почти вся команда ЦСКА. Спросите фигуристов, у нас все ребята отслужили.

Просто надо немножечко посерьезнее работать с документами и не считать только гонорары, а считать, что нужно делать для спортсмена, чтобы он сам показал лучшие результаты, и чтобы команда не страдала.