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  • «Итальянская федерация футбола как всегда». Агент Бальде прокомментировал дисквалификацию игрока «Спартака»

«Итальянская федерация футбола как всегда». Агент Бальде прокомментировал дисквалификацию игрока «Спартака»

3 октября 2022, 13:59

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что до сих пор не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста на три месяца

«Итальянская федерация футбола как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше.

Кейта не переживает. Сейчас он каждый день усиленно работает и очень ждет того момента, когда ему дадут возможность снова выйти на поле со «Спартаком», – сказал Пасторелло.

  • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
  • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Кейта Бальде
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