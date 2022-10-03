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    «Итальянская федерация футбола как всегда». Агент Бальде прокомментировал дисквалификацию игрока «Спартака»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что до сих пор не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста на три месяца

    «Итальянская федерация футбола как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше.

    Кейта не переживает. Сейчас он каждый день усиленно работает и очень ждет того момента, когда ему дадут возможность снова выйти на поле со «Спартаком», – сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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