«Итальянская федерация футбола как всегда». Агент Бальде прокомментировал дисквалификацию игрока «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что до сих пор не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста на три месяца

«Итальянская федерация футбола как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше.

Кейта не переживает. Сейчас он каждый день усиленно работает и очень ждет того момента, когда ему дадут возможность снова выйти на поле со «Спартаком», – сказал Пасторелло.