«У нападающего всегда должен быть инстинкт». Николсон – о своем голе в прыжке в ворота «Пари НН»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал забитый мяч в игре 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Да, я долго ждал этого мяча. Изо всех сил работал, чтобы это случилось скорее. Спасибо команде за помощь. Сейчас я действительно счастлив, что забил первый гол [в сезоне].

Мой удар в прыжке? Это то, что живeт у тебя внутри. У нападающего всегда должен быть инстинкт. В такие моменты нет времени на то, чтобы думать, как поступить. Ты просто должен быть креативным.

В первом тайме у нас было много моментов, но мы не смогли преобразовать это в голы. Соперник создал шанс из ничего и вышел вперeд.

Таков футбол. Главное, мы смогли справиться с ситуацией и выйти вперeд», – сказал Николсон.