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    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

    «Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными.

    В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в РПЛ.
    • Следующий матч – 9 октября против «Крыльев»,

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13727

      playsh 3 минуты назад

      Важная победа в плане становления морально-волевых,тут не поспоришь.Должен быть опыт в вытягивании матчей,в которых изначально уступаешь в счёте,либо в мастерстве,но всё же добиваешься победы.Молодцы,ребята,спасибо.

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