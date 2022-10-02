Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Важная победа в плане становления морально-волевых,тут не поспоришь.Должен быть опыт в вытягивании матчей,в которых изначально уступаешь в счёте,либо в мастерстве,но всё же добиваешься победы.Молодцы,ребята,спасибо.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).
«Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными.
В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», – сказал Абаскаль.
- «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в РПЛ.
- Следующий матч – 9 октября против «Крыльев»,