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    Литвинов: «Федун живет «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев»

    Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

    — С Леонидом Федуном приходилось общаться?

    — Почти нет. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живет «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего.

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Теперь клуб полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «РБ Спорт»

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