Литвинов: «Федун живет «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о бывшем владельце клуба Леониде Федуне.
— С Леонидом Федуном приходилось общаться?
— Почти нет. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живет «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего.
- Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
- При нем клуб взял все российские трофеи.
- Теперь клуб полностью под управлением «Лукойла».
Источник: «РБ Спорт»