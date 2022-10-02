Литвинов: «Федун живет «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поговорил о бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

— С Леонидом Федуном приходилось общаться?

— Почти нет. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живет «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего.