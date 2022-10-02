«Идет полная деградация». Семин – о «Локомотиве»

Ждем реакции Фадеева, только он может разогнать ВСЕ руководство Локомотива, начиная от гендиректора и заканчивая тренерским штабом.
Сами они не уйдут...
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин негативно оценивает ситуацию в команде.
«Йозеф Циннбауэр? У меня нет видения что клуб хочет сделать, какая стратегия. Ее нет. Идет полная деградация команды. Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Вильсон Изидор стали играть лучше? Нет. Он играет хуже, чем он пришел. Каждый футболист играет хуже, чем его потенциал. Исключение — Даниил Худяков», – сказал Семин.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- У команды 4 поражения подряд в чемпионате.
- При Семине «Локо» трижды брал РПЛ.