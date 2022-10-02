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    «Идет полная деградация». Семин – о «Локомотиве»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин негативно оценивает ситуацию в команде.

    «Йозеф Циннбауэр? У меня нет видения что клуб хочет сделать, какая стратегия. Ее нет. Идет полная деградация команды. Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Вильсон Изидор стали играть лучше? Нет. Он играет хуже, чем он пришел. Каждый футболист играет хуже, чем его потенциал. Исключение — Даниил Худяков», – сказал Семин.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
    • У команды 4 поражения подряд в чемпионате.
    • При Семине «Локо» трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4854

      PAREVG. 18 минут назад

      Ждем реакции Фадеева, только он может разогнать ВСЕ руководство Локомотива, начиная от гендиректора и заканчивая тренерским штабом.
      Сами они не уйдут...

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