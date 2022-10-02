«Идет полная деградация». Семин – о «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин негативно оценивает ситуацию в команде.

«Йозеф Циннбауэр? У меня нет видения что клуб хочет сделать, какая стратегия. Ее нет. Идет полная деградация команды. Дмитрий Баринов, Антон Миранчук и Вильсон Изидор стали играть лучше? Нет. Он играет хуже, чем он пришел. Каждый футболист играет хуже, чем его потенциал. Исключение – Даниил Худяков», – сказал Семин.