Судья Федотов: «Игрок «Локомотива» удален в матче с «Уралом» ошибочно»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с удалением защитника «Локомотива» Максима Ненахова в первом тайме матча 11-го тура против «Урала».
«Ошибается VAR (Анатолий Жабченко). Сергей Иванов изначально принял верное решение и показал желтую карточку.
Красной карточкой тут и не пахнет:
- Игрок «Локомотива» попал в ногу, которая была на весу (не опорная).
- Место контакта – голеностоп.
Правильное решение: желтая карточка.
Придумали проблему на ровном месте», – написал Федотов.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова