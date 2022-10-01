Судья Федотов: «Игрок «Локомотива» удален в матче с «Уралом» ошибочно»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с удалением защитника «Локомотива» Максима Ненахова в первом тайме матча 11-го тура против «Урала».

«Ошибается VAR (Анатолий Жабченко). Сергей Иванов изначально принял верное решение и показал желтую карточку.

Красной карточкой тут и не пахнет:

Игрок «Локомотива» попал в ногу, которая была на весу (не опорная).

Место контакта – голеностоп.

Правильное решение: желтая карточка.

Придумали проблему на ровном месте», – написал Федотов.