«Всегда одинаковые были – хоть за «Штурм», хоть за «Реал». Титов – о премиальных в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал о размере премиальных в московской команде за победы в Лиге чемпионов в 1990-х годах.

«Я никогда не ранжировал победы. Приятно, когда болельщики подходят и начинают перечислять. Мы же для них играли.

Но, конечно, победа над «Реалом» в 1998-м – одна из самых ярких, однозначно. Такие матчи люди обсуждают неделями. Производительность труда на предприятиях вырастает вдвое – это доказанный факт.

А для нас всe прошло буднично. После матча в раздевалку с поздравлениями пришeл Черномырдин (экс-председатель правительства РФ – примечание «Бомбардира»). Заходили ещe какие-то политики – на «Спартаке» тогда много людей высокого ранга бывало. Похлопали, посмеялись – и разбежались.

Отмечать некогда было: на следующий день собирались в Тарасовке – готовиться к очередному матчу. Играли-то через два дня на третий.

Премиальные? А они в Лиге чемпионов у «Спартака» всегда одинаковые были – хоть за «Штурм», хоть за «Реал». 5 тысяч долларов за победу. «Газпрома», увы, у нас не было. А «Лукойла» – ещe не было. Клуб сам зарабатывал и сам платил», – сказал Титов