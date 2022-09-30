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    Директор «Лацио» ответил, смог бы Мостовой заиграть в Серии А

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре отреагировал на новость, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может продолжить карьеру в Италии.

    Сообщалось, что на россиянина претендуют шесть клубов Серии А – «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона».

    «Все новости об интересе к Мостовому в Италии – это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли что-то правда есть.

    Смог бы он заиграть здесь? Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое – когда в Европе.

    Особенно это касается Италии, где футбол – это культура тактики и профессионализма», – сказал Таре.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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