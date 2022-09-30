Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

«Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.

Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь?

При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал Орлов.