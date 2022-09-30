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  • Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

30 сентября 2022, 12:38
15

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

«Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.

Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь?

При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Хлусевич Даниил Вендел Орлов Геннадий Мешков Виталий
Комментарии (15)
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mahan
1664531243
Сколько воев-то пошло, даже смешно. В коем то веке судьи свистели одинаково в обе стороны, а не в сторону Зенита. И сразу завыли. Вспомните как высмеялись над Спартаком и другими клубами когда их откровенно засуживали и они подавали претензии к судьям, которые ни чем не заканчивались, а судей оправдывали. А в этом матче свистел судья в обе стороны с ошибками на равных и сразу нытья развели, как так судьи не правы, что не помогли Зениту выиграть как это уже происходит на постоянной основе года 4.
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cheser1970
1664531691
ну что поздравляю всех болел Спартака с победой вот такой Спартак должен быть в каждой игре а Зениту нужно готовиться к следующему матчу а про этот быстрее забыть Это футбол тем более такие не предсказуемые матчи А про судейство могу только одно написать слова великого тренера сэра Алекса Фергюсона - Ни один судья не сможет помешать команде выиграть если команда сама не захочет этого
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derrik2000
1664531691
Интересное высказывание человека, ЛЯПЫ которого в прямом эфире потешали всю страну. Сначала долго исходил гневом о том, почему показали "жовту картку" Венделу, а не Хлусевичу, который сорвал атаку Зенита, а потом ВЫДАЛ резюме: "При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал Орлов." ))) ПОЧЕМУ показали Венделу "жёлтую"??? За размахивание кулаками в сторону судьи и "истошные крики выпи на болоте" из-за срыва атаки, т. е. ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДЬЕ! Почему такую же жёлтую не показали Хлусевичу? Дык, на усмотрение судьи. Зенит тоже срывал таким же образом перспективные атаки, но его игрокам ничего не показывали. Да и Мешков не "фанат" Спартака, что все знают.
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R_a_i_n
1664533433
Помнится Гена говорил, что Спартаку надо не про судейство разговаривать, а больше работать. Ну или лучше тренироваться что-ли. Не точно помню.
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alp
1664533891
да, мешок, конечно поднагадил, но соглашусь с орловым. зенит проиграл по делу
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JTherry
1664540236
совсем еще недавно "орёлик" писал про Зарему, что "не судейство надо критиковать, а работать", а сам на Мешкова погнал - ну это же другое...)
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АЛЕКС 58
1664544841
А разве Мешков не на жаловании у Газпрома!?
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maygli
1664550581
Ай-яй-яй, засудили великий Зенит. Горе Орлова безмерно.
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Владислав Vlad
1664570909
Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Ну, конечно по правилам фифа. По российским правилам Зенит чемпиёнь.)))
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