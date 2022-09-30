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    Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

    «Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.

    Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь?

    При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: -30

      dragoff 53 минуты назад

      Полоумный дед сгорел совсем))) Не злите бразильцев!!!!)))) И, оказывается, у него еще и правила все-таки существуют разные!!! Наконец-то вывел ГазпромЛигу на чистую воду

      2
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      Рейтинг: +780

      Suvorov51 58 минут назад

      Могу сказать только одно, вот не проплатил ПРОМКВАС Мешкова и влетел, тот стал судить нормально, а это значит не свистел в сторону Спартака и все помойка захлопнулась и смазные не помогли, срочно надо проплатит судейство виноват ПРОМКВАС. платежная ведомость где то затерялась, ну думаэ г-ин Миллер разберется кто деньги зажал

      1
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      Рейтинг: +1096

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Деда прорвало! Клиника! Срочно назад!
      Когда помойку блекло голубую судят газпромовские арбитры и все делают для них,то это нормально! А когда что то не так сразу НЫТЬ!!! Позор.

      2
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      Рейтинг: +66062

      portero 1 час назад

      Смотрел первый тайм коментаторы шлюхи и судья упырь, второй даже смотреть не стал.... игроки Спартака держат постоянно руками убегающих в атаку, а это чмо со свистком даже не свистит, а про карты совсем забыл....
      Ну как бы это не футбол.....

      1
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      Рейтинг: +10150

      R_a_i_n > portero 1 час назад

      Да что тут говорить. Судья просто уничтожил Зенит.

      3
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      Рейтинг: +10645

      alp 1 час назад

      да, мешок, конечно поднагадил, но соглашусь с орловым. зенит проиграл по делу

      2
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      Рейтинг: +450

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Хряки взялись за свою излюбленную игру в составе с судьями. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10150

      R_a_i_n 1 час назад

      Помнится Гена говорил, что Спартаку надо не про судейство разговаривать, а больше работать. Ну или лучше тренироваться что-ли. Не точно помню.

      5
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      Рейтинг: +10645

      alp > R_a_i_n 1 час назад

      он говорил это в ключе - не надо валить все на судейство и если умеешь играть то никто, даже судья, твоему сопернику не поможет. и тут геннадий последовательно выступает - судья судил в сторону КБ, но проиграл Зенит потому что был слабее.

      3
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      Рейтинг: +10150

      R_a_i_n > alp 1 час назад

      Чего ООО?? Судья судил в сторону КБ???

      2
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      Рейтинг: +7529

      nik55 1 час назад

      Орлов ты должен просто сказать что Зенит обосрался и судьи здесь не виноваты

      4
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      Рейтинг: +308

      Аден 1 час назад

      ноет бЗденитовский физрук, ноет гендос. А делов то всего то, оказывается судейки отсудили не предвзято, как должны всегда судить.

      4
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      Рейтинг: +66062

      portero > Аден 1 час назад

      Скулишь только ты и твои клоны иногда кукарекаешь!!!!
      Есть у тебя ещё пяток подружек повизгивающих....

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      Рейтинг: +10150

      R_a_i_n > portero 1 час назад

      Знатно пукан горит. Не привыкшие вы к поражениям.

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      Рейтинг: +903

      шахта Заполярная > portero 42 минуты назад

      А ты чего сениту подмахиваешь, не бык ты а светская львица.

      0
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      Рейтинг: +308

      Аден > portero 28 минут назад

      михуил, дурачок ты, кукарекаешь ты сам и причем давно. У меня ни одного клона нет, мне это без надобности. Телка, не пиши мне более, с дурачками мне нет надобности общаться.

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      Рейтинг: +19945

      derrik2000 1 час назад

      Интересное высказывание человека, ЛЯПЫ которого в прямом эфире потешали всю страну.
      Сначала долго исходил гневом о том, почему показали "жовту картку" Венделу, а не Хлусевичу, который сорвал атаку Зенита, а потом ВЫДАЛ резюме: "При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал Орлов." )))
      ПОЧЕМУ показали Венделу "жёлтую"??? За размахивание кулаками в сторону судьи и "истошные крики выпи на болоте" из-за срыва атаки, т. е. ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДЬЕ! Почему такую же жёлтую не показали Хлусевичу?
      Дык, на усмотрение судьи. Зенит тоже срывал таким же образом перспективные атаки, но его игрокам ничего не показывали. Да и Мешков не "фанат" Спартака, что все знают.

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