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    Семин назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    «Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем. Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны.

    У «Зенита» не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат.

    С другой стороны, «Зенит» в первом тайме «Спартак» простил, хотя для них это была одна из лучших игр за последнее время», — сказал Семин.

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    Источник: Газета.ру

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    Сегодня, 09:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11778

      Вомбат 34 минуты назад

      Семин сказал то, что на поверхности, глубоко не копнул. На Чемпионате правильная статья об этом, рекомендую.

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      Рейтинг: +1430

      jek718875 47 минут назад

      Следующая замена-Серожа Семак

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      Рейтинг: +17288

      Cleaner 53 минуты назад

      Замены, сделанные Семаком - вот причина крупного(не разгромного!) поражения Зенита.

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