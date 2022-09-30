Семин назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

«Во-первых, Кубок любит сюрпризы. Они всегда были и будут в дальнейшем. Матч был очень хорошим с обеих сторон, команды показали высокий уровень футбола, были активны.

У «Зенита» не сработали замены, потому что когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат.

С другой стороны, «Зенит» в первом тайме «Спартак» простил, хотя для них это была одна из лучших игр за последнее время», — сказал Семин.