Николсон: «Я сыграл c «Зенитом» как Месси»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

— Что можешь сказать о себе? До этого ты мало играл.

— Дело не в игровом времени. Просто сегодня у меня получилось сыграть как Месси.

— Сейчас у «Спартака» появились шансы на чемпионство?

— У нас всегда большие амбиции. Что мне еще сказать?

— Почему в моменте, где ты мог сам отличиться, сделал пас на Промеса? Решил не думать только о себе?

— Это действительно сложно объяснить. Если бы я смог нормально ударить, то сделал бы это. В том моменте сделать это было тяжело, поэтому я сделал ассист на Квинси. Может, это показалось кому-то большим жестом с моей стороны.

— Эту победу можно считать большой?

— Конечно. Победу над «Зенитом» всегда можно считать большой.