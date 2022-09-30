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    Николсон: «Я сыграл c «Зенитом» как Месси»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    — Что можешь сказать о себе? До этого ты мало играл.

    — Дело не в игровом времени. Просто сегодня у меня получилось сыграть как Месси.

    — Сейчас у «Спартака» появились шансы на чемпионство?

    — У нас всегда большие амбиции. Что мне еще сказать?

    — Почему в моменте, где ты мог сам отличиться, сделал пас на Промеса? Решил не думать только о себе?

    — Это действительно сложно объяснить. Если бы я смог нормально ударить, то сделал бы это. В том моменте сделать это было тяжело, поэтому я сделал ассист на Квинси. Может, это показалось кому-то большим жестом с моей стороны.

    — Эту победу можно считать большой?

    — Конечно. Победу над «Зенитом» всегда можно считать большой.

    • Николсон вышел на замену на 90-й минуте и сделал ассист на Кинси Промеса.
    • «Спартак» победил «Зенит» впервые с 2017 года.
    • В последний раз московский клуб разгромил петербуржцев в 2006 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17288

      Cleaner 1 час назад

      С такими болтунами титулы Спартаку НЕ СВЕТЯТ!!!

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