Агент Кучаева рассказал, как футболист отнесся к потере места в старте ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался об игровом времени своего клиента.
– Вчера Константин Кучаев забил в ворота «Сочи» и помог ЦСКА победить. Как оцените его выступление?
– Вы сами ответили на вопрос, Константин забил важный гол и помог одержать победу.
– В Кубке Константин здорово себя проявил, но с приездом Мендеса и Зделара в РПЛ Кучаев потерял место в старте. Справедливое ли это решение Владимира Федотова?
– Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу.
– Как сам Кучаев относится к тому, что с приходом иностранцев потерял место в старте ЦСКА, хотя выдал достойный отрезок в первых турах?
– Естественно, Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист.
- ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 10 туров.
- Кучаев в этом сезоне забил 3 гола в 8 играх.
Источник: Metaratings