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    Агент Кучаева рассказал, как футболист отнесся к потере места в старте ЦСКА

    Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался об игровом времени своего клиента.

    – Вчера Константин Кучаев забил в ворота «Сочи» и помог ЦСКА победить. Как оцените его выступление?

    – Вы сами ответили на вопрос, Константин забил важный гол и помог одержать победу.

    – В Кубке Константин здорово себя проявил, но с приездом Мендеса и Зделара в РПЛ Кучаев потерял место в старте. Справедливое ли это решение Владимира Федотова?

    – Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу.

    – Как сам Кучаев относится к тому, что с приходом иностранцев потерял место в старте ЦСКА, хотя выдал достойный отрезок в первых турах?

    – Естественно, Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 10 туров.
    • Кучаев в этом сезоне забил 3 гола в 8 играх.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +727

      Красногвардейчик 8 минут назад

      Я бы наоборот, Зделара прочно на лавку усадил, пока не научится играть....Костя сейчас молодец!!!!

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