Агент Кучаева рассказал, как футболист отнесся к потере места в старте ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался об игровом времени своего клиента.

– Вчера Константин Кучаев забил в ворота «Сочи» и помог ЦСКА победить. Как оцените его выступление?

– Вы сами ответили на вопрос, Константин забил важный гол и помог одержать победу.

– В Кубке Константин здорово себя проявил, но с приездом Мендеса и Зделара в РПЛ Кучаев потерял место в старте. Справедливое ли это решение Владимира Федотова?

– Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу.

– Как сам Кучаев относится к тому, что с приходом иностранцев потерял место в старте ЦСКА, хотя выдал достойный отрезок в первых турах?

– Естественно, Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист.