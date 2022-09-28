Министерство спорта России подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Министерство спорта РФ подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации.

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах.

Другой информации нет. Закон един для всех. Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного», – сказал Терюшков.