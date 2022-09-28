Гогниев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарий после матча Кубка России с «Локомотивом».

Подмосковная команда проиграла со счетом 0:5.

Гогниев возглавил клуб 2 сентября.

«А что можно говорить тут? Провалили игру просто. Мы знали, что тяжело будет справиться с этими убеганиями «Локомотива». Делаем выводы. Не надо винить футболистов. Тренер делает выбор. Главное сейчас сделать правильные выводы», – сказал Гогниев.

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