Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гогниев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарий после матча Кубка России с «Локомотивом».

    • Подмосковная команда проиграла со счетом 0:5.
    • Гогниев возглавил клуб 2 сентября.

    «А что можно говорить тут? Провалили игру просто. Мы знали, что тяжело будет справиться с этими убеганиями «Локомотива». Делаем выводы. Не надо винить футболистов. Тренер делает выбор. Главное сейчас сделать правильные выводы», – сказал Гогниев.

    Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука

    Новости по теме
    Кубок России. «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо сделал покер 11
    Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука
    В Госдуме призвали включить крымские клубы в Первую лигу с мораторием на вылет на три года
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15668

      NewLife 58 минут назад

      Нарратив Черчеса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4953

      Enter2006 1 час назад

      Правильные выводы? Да все всё видят! ФК Химки развалило собственное руководство. Локомотив недалеко от этого же...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5587

      Красногорск_Фан > Enter2006 39 минут назад

      И в обоих командах тронули работающую модель с хорошими результатами. Со словами да это фигня, мы хотим прогрессировать дальше. Прогрессируют блин теперь. Но в сторону пердива.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11