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  • Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука

Идеальный матч новичка «Локо»: покер за час, три мяча – с ассистов Миранчука

28 сентября 2022, 19:13

Клубы РПЛ уже принимают активное участие в Кубке России. У «Локомотива» в первых двух матчах неоднозначные результаты:

  • Поражение от «Пари НН» – 0:2;
  • Победа над «Краснодаром» в серии пенальти: 2:2 – в основное время, 3:1 – по пенальти.

Третья встреча – против «Химок». И этот матч стал бенефисом для новичка Педро Габриэла – он оформил покер. Давайте смотреть некоторые мячи.

Первый гол:

Четвертый:

Важно, что в трех из четырех голов Педро Габриэла поучаствовал Антон Миранчука, отдав ассисты. Он впервые сделал три голевые в матче за «Локо».

А вот празднование Педро Габриэла, он вытер бутсу Миранчуку:

Что нужно знать о Педро Габриэле:

• Перешел из «Ред Булл Брагантино» за 3,5 млн евро.

• Но это не дебютный матч Педро Габриэла за «Локо»: в чемпионате России он отыграл две встречи, плюс выходил в Кубке против «Краснодара».

• Почти сразу же после перехода вокруг игрока возник скандал: из-за его прозвища Педриньо. Он взял Педро Габриэл и говорил так: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл. Руководство сказало, что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

После он уточнил: «Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба не было. Я сам выбрал имя Педро Габриэл. Руководство сказало, что я могу выбрать любое имя. Я знаю, что Россия – это Европа, где используются имя и фамилия.

Журналист неправильно перевел мои слова. Я не говорил слово руководство. Хочу закончить эту историю. Никакого давления на меня не было, я сам выбрал Педро Габриэл».

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Химки Локомотив Педро Габриэл
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