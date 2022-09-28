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    «Может, Динияр был супертанкистом?» Павлюченко – о повестке для Билялетдинова

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов получил повестку по ошибке.

    «Не могу ничего сказать. Может, случилась ошибка. Знаю, что те, к кому приходят ошибочные повестки, возвращают их. Может быть, Динияр был супертанкистом или суперснайпером?» – сказал Павлюченко.

    • 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он не служил в армии.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «Р-Спорт»

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