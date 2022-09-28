«Может, Динияр был супертанкистом?» Павлюченко – о повестке для Билялетдинова

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов получил повестку по ошибке.
«Не могу ничего сказать. Может, случилась ошибка. Знаю, что те, к кому приходят ошибочные повестки, возвращают их. Может быть, Динияр был супертанкистом или суперснайпером?» – сказал Павлюченко.
- 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
- Он не служил в армии.
- На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
Источник: «Р-Спорт»