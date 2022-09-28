«Химки» и «Локомотив» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 3-го тура Кубка России.
«Химки»: Митрюшкин, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Ломовицкий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Камлашев, Магомедов.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Педро Габриэл, Керк, Изидор.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
- Игра начнется в 17:30 по Москве.
- «Локомотив» идет в группе 3-м, «Химки» занимают последнее место.
Источник: Бомбардир.ру