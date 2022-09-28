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    «Химки» и «Локомотив» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 3-го тура Кубка России.

    «Химки»: Митрюшкин, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Ломовицкий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Камлашев, Магомедов.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Педро Габриэл, Керк, Изидор.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4949

      Enter2006 13 минут назад

      Садыгов в старте. Химки заранее просрали с таким нападающим. Всё ясно, можно делать ставки на победу Локо!

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