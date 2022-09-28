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    Отец Билялетдинова рассказал, пойдет ли сын в военкомат после получения повестки

    Ринат Билялетдинов, отец экс-игрока сборной России Динияра Билялетдинова, заявил, что его сын пойдет в военкомат после получения повестки.

    — Скорее всего, произошла небольшая путаница в документах. Если бы была всеобщая мобилизация, вопросов бы не возникло. Президент установил рамки до 35 лет, а Динияру 37. В боевых действиях он не участвовал.

    Да, службу проходил, но по спортивной линии. Это было 19 лет назад. Он, как игрок юношеской сборной имел разнарядку через Министерство обороны. Прибыл в часть, получил документы, принял присягу и уехал в командировку в «Локомотив».

    — Динияр пойдет в военкомат?

    — Конечно. Он бегать не собирается. Динияр не будет стартовать в сторону Армении, Грузии или Казахстана. Формально, присутствуют несостыковки с законом.

    • 37-летний футболист сейчас выступает за медийную команду РФС.
    • Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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