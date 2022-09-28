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    Отец Билялетдинова – о повестке сыну: «Он не служил. Закон гласит призывать до 35 лет, а ему 37»

    Ринат Билялетдинов, отец экс-игрока сборной России Динияра Билялетдинова, рассказал, что его сын получил повестку в военкомат.

    «Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии.

    Закон все-таки гласит – призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо.

    А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», – сказал Ринат Билялетдинов.

    • 37-летний футболист сейчас выступает за медийную команду РФС.
    • Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «Р-Спорт»

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