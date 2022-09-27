Терюшков: «Если получу повестку, то у меня не будет никаких вопросов»

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о готовности пойти в армию.

«Мобилизуюсь ли я по примеру Милонова? Если придет повестка, то у меня не будет никаких вопросов.

У меня военно-учебная специальность, которая на данный момент востребована.

Государство вкладывало в меня деньги, поэтому у меня не будет никаких сомнений, если я буду нужен своей Родине», – заявил Терюшков.