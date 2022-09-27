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    Терюшков: «Если получу повестку, то у меня не будет никаких вопросов»

    Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о готовности пойти в армию.

    «Мобилизуюсь ли я по примеру Милонова? Если придет повестка, то у меня не будет никаких вопросов.

    У меня военно-учебная специальность, которая на данный момент востребована.

    Государство вкладывало в меня деньги, поэтому у меня не будет никаких сомнений, если я буду нужен своей Родине», – заявил Терюшков.

    • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
    • Депутат Виталий Милонов написал заявление на добровольную мобилизацию.
    • Терюшкову в декабре исполнится 43 года.

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    Источник: Sport24

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