Терюшков: «Если получу повестку, то у меня не будет никаких вопросов»

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о готовности пойти в армию.
«Мобилизуюсь ли я по примеру Милонова? Если придет повестка, то у меня не будет никаких вопросов.
У меня военно-учебная специальность, которая на данный момент востребована.
Государство вкладывало в меня деньги, поэтому у меня не будет никаких сомнений, если я буду нужен своей Родине», – заявил Терюшков.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
- Депутат Виталий Милонов написал заявление на добровольную мобилизацию.
- Терюшкову в декабре исполнится 43 года.
Источник: Sport24