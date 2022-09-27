Тихонов: «Игрок «Астаны» сказал, что «Спартак» с Эшуортом опустится во Вторую лигу»

Им для начала надо очистится в Пердиве. Для этого у них есть всё, чтобы туда упасть. Гыгыгы
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.
«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.
Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую Лигу опуститесь с этим человеком».
Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что «Астана» становилась чемпионом страны шесть раз подряд», — сказал Тихонов.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.