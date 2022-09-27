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    Глава команды бойцов Гаджиев: «Мостовой для ребят – ходячая легенда. Он добавляет яиц»

    Президент медийной футбольной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался о главном тренере клуба Александре Мостовом.

    – Как оцените дебют Александра Мостового в качестве главного тренера медийной команды?

    – Мостовой действительно разбирается в футболе от и до. Здорово, что сегодня он смотрит на поле нашими глазами, глазами футболистов, потому что играл в футбол совсем недавно. Безусловно, он команде добавляет авторитета и яиц, если хотите.

    У нас многие игроки команды – 25-летние люди. Для них Мостовой – ходячая икона. Здесь есть и профессиональный аспект: подсказать, направить, но эмоционального в этом больше – когда есть человек, глядя на которого ты бежишь быстрее, чем в обычной жизни.

    – Получается, слова Мостового «просто попробовать» оказались неверными?

    – Да, Саша просто не стал бежать впереди паровоза, делать слишком амбициозных заявлений. Он был достаточно осторожен и адекватен в своих высказываниях.

    Он и мне вопрос задал: «Камил, на что мы рассчитываем в сезоне?» Я ответил, что мы не понимаем, с чем мы столкнемся, потому что в первом сезоне мы не играли, мы не понимаем уровень других команд, но пообещал, что будем биться насмерть. Саша сказал, что тогда проанонсирует наш первый сезон как пробу пера.

    Сейчас, конечно, после второго игрового матча уже появляются какие-то амбиции, но попробуем с ними совладать, потому что победа в первых турах – не повод делать слишком амбициозных заявлений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11486

      Алексей З 1 час назад

      С этими яйцами уже все помешались. Не футболисты , а курицы -несушки.

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 2 часа назад

      Мостовой гниловатый. Какие яйца? Хотят раскрутить бедолагу.

      0
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      Рейтинг: +5855

      Беспонтий 3 часа назад

      от яиц там только вторичные половые признаки остались

      2
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      Рейтинг: +624

      SLADE2019 > Беспонтий 1 час назад

      А ты это Гаджиеву в лицо скажи. Это не только к тебе относится, кстати.

      0
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      Рейтинг: +5855

      Беспонтий > SLADE2019 28 минут назад

      причём тут гаджиев
      я про царя ненастоящего

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