Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает, что сборной России не обязательно искать за границей соперников для товарищеских матчей.
«Я бы, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги.
Также можно было бы провести игру с командой иностранцев, выступающих в нашем чемпионате», – сказал Семин.
- В субботу Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 89-й минуте.
- Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»