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  • Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей

Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей

26 сентября 2022, 22:57
6

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает, что сборной России не обязательно искать за границей соперников для товарищеских матчей.

«Я бы, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги.

Также можно было бы провести игру с командой иностранцев, выступающих в нашем чемпионате», – сказал Семин.

  • В субботу Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
  • Победный гол был забит на 89-й минуте.
  • Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Семин Юрий
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1664222546
Прочитал заголовок и, не читая статьи, хотел в шутку написать про сборную ПерДива. Ндааа... То, что для меня шутка, для безмерно уважаемого мною Палыча - серьёзная мысль. Как же печально.
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BRO_football
1664223385
Иди-ка ты куда подальше со своими советами, Сёмин. Думал, что скучнее матча с Киргизией уже не будет, но, видимо таковым станет матч со сборной Пердива.
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Теркчанин
1664227027
А кто будет готовить сборную пердива или сборную легионеров?это же как то нужно их собрать,подготовить и т.д.
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