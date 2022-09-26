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    Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает, что сборной России не обязательно искать за границей соперников для товарищеских матчей.

    «Я бы, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги.

    Также можно было бы провести игру с командой иностранцев, выступающих в нашем чемпионате», – сказал Семин.

    • В субботу Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
    • Победный гол был забит на 89-й минуте.
    • Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.09.2022 22:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      nomplons 4 минуты назад

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      Рейтинг: +155

      Теркчанин 49 минут назад

      А кто будет готовить сборную пердива или сборную легионеров?это же как то нужно их собрать,подготовить и т.д.

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      Рейтинг: +11956

      BRO_football 1 час назад

      Иди-ка ты куда подальше со своими советами, Сёмин. Думал, что скучнее матча с Киргизией уже не будет, но, видимо таковым станет матч со сборной Пердива.

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      Рейтинг: +3733

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Прочитал заголовок и, не читая статьи, хотел в шутку написать про сборную ПерДива. Ндааа... То, что для меня шутка, для безмерно уважаемого мною Палыча - серьёзная мысль. Как же печально.

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      Рейтинг: +5568

      Красногорск_Фан > Черкизовский Кот 1 час назад

      Безмерно это когда он на теле набит. На всю грудь или спину. Команды пердива регулярно доходят до финала кубка. Выбивая вот этих вот сборников. Почему бы не сыграть.

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      Рейтинг: +3733

      Черкизовский Кот > Красногорск_Фан 1 час назад

      Да потому что это и не сборная вовсе. И подобные игры не идут в зачёт национальной команде. Спасибо киргизам, что согласились провести матч. Увы, подобных соперников со всего мира почти не осталось.

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