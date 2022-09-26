Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает, что сборной России не обязательно искать за границей соперников для товарищеских матчей.

«Я бы, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги.

Также можно было бы провести игру с командой иностранцев, выступающих в нашем чемпионате», – сказал Семин.