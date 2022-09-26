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    В Госдуме высказались о возможной отмене всех спортивных мероприятий в России

    Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможную приостановку спортивных мероприятий в России.

    «Сейчас развлекательный контент, наверное, неуместен. Но если говорить о спорте, то спорт включает в себя объединительную и духоподъемную силу.

    Думаю, нам преждевременно говорить об этом. И тут должны решать спортивные федерации, потому что они отвечают за развитие видов спорта», — сказал Терюшков.

    • В РПЛ сыграно 10 туров.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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