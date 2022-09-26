В Госдуме высказались о возможной отмене всех спортивных мероприятий в России

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможную приостановку спортивных мероприятий в России.

«Сейчас развлекательный контент, наверное, неуместен. Но если говорить о спорте, то спорт включает в себя объединительную и духоподъемную силу.

Думаю, нам преждевременно говорить об этом. И тут должны решать спортивные федерации, потому что они отвечают за развитие видов спорта», — сказал Терюшков.