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    Защитник «Барселоны» Араухо рискует пропустить ЧМ-2022

    Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустит минимум шесть-восемь недель из-за травмы.

    У него выявлен разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

    При таком диагнозе уругвайцу может потребоваться операция. В таком случае он рискует не сыграть на ЧМ-2022.

    Окончательное решение по поводу хирургического вмешательства будет принято в ближайшее время.

    Араухо хочет поучаствовать в чемпионате мира, однако он опасается, что отказ от операции может повлиять на его карьеру.

    23-летний футболист боится повторить путь Самуэля Умтити и Ансу Фати, которые в похожей ситуации решили не оперироваться и столкнулись с более серьезными проблемами в будущем.

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    Источник: AS

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