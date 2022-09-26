Защитник «Барселоны» Араухо рискует пропустить ЧМ-2022

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустит минимум шесть-восемь недель из-за травмы.

У него выявлен разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

При таком диагнозе уругвайцу может потребоваться операция. В таком случае он рискует не сыграть на ЧМ-2022.

Окончательное решение по поводу хирургического вмешательства будет принято в ближайшее время.

Араухо хочет поучаствовать в чемпионате мира, однако он опасается, что отказ от операции может повлиять на его карьеру.

23-летний футболист боится повторить путь Самуэля Умтити и Ансу Фати, которые в похожей ситуации решили не оперироваться и столкнулись с более серьезными проблемами в будущем.