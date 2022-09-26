Сотрудник «Крыльев Советов» получил повестку из военкомата

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о влиянии на команду мобилизационных мероприятий.

По его словам, футболисты повестки пока не получали, а одного сотрудника самарского клуба уже призвали в ВС РФ.

– Не проходили ли повестки игрокам «Крыльев»? Разработан ли план действий в связи со всем происходящим?

– До конца понять развитие событий сложно. Нашим футболистам повестки еще не приходили. Есть опасения, конечно, у нас, мы понимаем, в каком возрасте они находятся.

Знаем, что была ситуация, что пришла повестка одному из работников клуба, прямого отношения к команде не имеющегося. Из футболистов у нас пока, слава Богу, все в строю.

– Баринов вчера в интервью после матча с Киргизией не стал скрывать, что ему и другим игрокам сборной было сложно сосредоточиться на футболе из-за происходящего. В сборной было три игрока из «Крыльев Советов», их всех опрашивали на границе: служили они или нет и другие вопросы. Как будете справляться с этой психологической проблемой в «Крыльях»?

– Я считаю, что футболисты, которые вышли на этот уровень, как личности очень сильные. Даже если на каком-то этапе они будут подвержены давлению, думаю, что быстро переживут. Со своей стороны будут делать все, чтобы быть профессионалами.