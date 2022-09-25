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    Комличенко: «Критика после матча с Киргизией по делу. Остался осадок»

    Нападающий сборной России Николай Комличенко дал комментарий по итогам товарищеского матча против Киргизии (2:1).

    – Как относитесь к критике после матча в Бишкеке?

    – Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно.

    – Что по делу, – что не получилось? Мы ждали красоты неземной?

    – Ну да. Болельщик всегда хочет зрелища, голов, хорошей комбинационной игры. Я все это понимаю. Почему не получилось? Много факторов.

    – Карпин шумел после матча?

    – Думаю, осадок у футболистов остался. Мало забили, плохо сыграли. Ну, не на уровне.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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