Комличенко: «Критика после матча с Киргизией по делу. Остался осадок»

Нападающий сборной России Николай Комличенко дал комментарий по итогам товарищеского матча против Киргизии (2:1).

– Как относитесь к критике после матча в Бишкеке?

– Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно.

– Что по делу, – что не получилось? Мы ждали красоты неземной?

– Ну да. Болельщик всегда хочет зрелища, голов, хорошей комбинационной игры. Я все это понимаю. Почему не получилось? Много факторов.

– Карпин шумел после матча?

– Думаю, осадок у футболистов остался. Мало забили, плохо сыграли. Ну, не на уровне.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев