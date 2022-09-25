Комличенко: «Критика после матча с Киргизией по делу. Остался осадок»

Нападающий сборной России Николай Комличенко дал комментарий по итогам товарищеского матча против Киргизии (2:1).
– Как относитесь к критике после матча в Бишкеке?
– Нормально отношусь, критика была и будет. И она по делу, наверное. Мы хотели сыграть результативно.
– Что по делу, – что не получилось? Мы ждали красоты неземной?
– Ну да. Болельщик всегда хочет зрелища, голов, хорошей комбинационной игры. Я все это понимаю. Почему не получилось? Много факторов.
– Карпин шумел после матча?
– Думаю, осадок у футболистов остался. Мало забили, плохо сыграли. Ну, не на уровне.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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Источник: «РБ Спорт»