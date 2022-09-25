«То, как он вел себя на поле... Сейчас в 70% случаев была бы красная карточка». Матич – о поведении Роя Кина

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина. Ирландцу не нравится, что игроки стали менее жесткими.

«Я уважаю Кина, но ему пора понять, что футбол изменился. То, как он вел себя... В 70% случаев сегодня это была бы красная карточка. Нельзя бить другого, когда на тебя направлены все камеры мира», – сказал Матич.