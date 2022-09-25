Соболев описал матч с Киргизией одним словом

Нападающий сборной России Александр Соболев охарактеризовал товарищеский матч против Киргизии (2:1). Форвард забил с пенальти.

– Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?

– Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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