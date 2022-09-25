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    Соболев описал матч с Киргизией одним словом

    Нападающий сборной России Александр Соболев охарактеризовал товарищеский матч против Киргизии (2:1). Форвард забил с пенальти.

    – Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?

    Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +411

      egor tikhonov 2 минуты назад

      праздник? пацанов мобилизуют((( а у него праздник...эх саша(

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      Рейтинг: +741

      Suvorov51 5 минут назад

      Ну что здесь сказать, ты прав это праздник, узнали, что у нас есть сборная, какя ни какая , сборная, но раз так уж получилось, что нас забанили в гейропе, надо как то жить, а как время подскажет, вот если будет решение приастановки чемпионата вот тогда будет крах, хотя поле победы над ФАШИСТАМИ , В 45 , у нас появилась отличная молодежь

      0
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      Рейтинг: +3484

      Axe111 18 минут назад

      О Боже

      0
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      Рейтинг: +1164

      mama1991 31 минуту назад

      киргизские шишки это всегда праздник

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      Рейтинг: +5825

      Беспонтий 31 минуту назад

      пендаль
      который всегда со мной

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      Рейтинг: +1510

      PNZ1985 34 минуты назад

      Ввсе подумали, что на букву Г))

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