Соболев описал матч с Киргизией одним словом

Нападающий сборной России Александр Соболев охарактеризовал товарищеский матч против Киргизии (2:1). Форвард забил с пенальти.
– Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?
– Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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Источник: «РБ Спорт»