Колосков назвал главное достижение матча Киргизия – Россия

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил смысл товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

«Главное достижение матча с Киргизией — сам факт того, что он состоялся. Это показало всему миру, что футбольная Россия больше не в изоляции. Матч был разрешен международной федерацией, а значит, сборная может играть с теми командами, которые в этом заинтересованы.

Если товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной состоится, это будет еще большая общественно-политическая победа, чем матч с Киргизией. Поскольку это европейская страна, этот матч будет иметь намного большее значение для нас. Но на данный момент у меня нет стопроцентной уверенности, что этот матч состоится. Думаю, вероятность проведения этой встречи — 50 на 50», – сказал Колосков.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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