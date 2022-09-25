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    Колосков назвал главное достижение матча Киргизия – Россия

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил смысл товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

    «Главное достижение матча с Киргизией — сам факт того, что он состоялся. Это показало всему миру, что футбольная Россия больше не в изоляции. Матч был разрешен международной федерацией, а значит, сборная может играть с теми командами, которые в этом заинтересованы.

    Если товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной состоится, это будет еще большая общественно-политическая победа, чем матч с Киргизией. Поскольку это европейская страна, этот матч будет иметь намного большее значение для нас. Но на данный момент у меня нет стопроцентной уверенности, что этот матч состоится. Думаю, вероятность проведения этой встречи — 50 на 50», – сказал Колосков.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17222

      Cleaner 58 минут назад

      Дурачок...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      НикКин 1 час назад

      Вы серьезно так думаете Вроде взрослый мужик но в сказки верит

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