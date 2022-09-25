Белоус: «России повезло в матче с Киргизией. Наши ребята не готовы к международным играм»

Бывший руководитель ФК «Москва», «Локомотива» Юрий Белоус поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

– Сборной России повезло с результатом, потому что игра была ничейной. В конце Киргизия подсела, а вообще наш соперник ни в чем не уступал. Посмотрели на молодых российских футболистов, судить строго их не надо.

Этот матч показывает, что все равно нужно участвовать в товарищеских играх. Одно дело, когда выступаешь внутри чемпионата за свой клуб, а другое — на международной арене. Теперь будет интересно посмотреть на сборную России с Ираном, с далеко не слабым соперником. Такие встречи крайне полезны. Если бы у Киргизии был другой авторитет, может, и Россия не выиграла бы.

– Такая неуверенная игра связана с тем, что футболисты не сыграны?

– Спортсмены высокого класса должны играть с листа. Значит, не готовы наши ребята к международным матчам.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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