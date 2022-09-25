Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Белоус: «России повезло в матче с Киргизией. Наши ребята не готовы к международным играм»

    Бывший руководитель ФК «Москва», «Локомотива» Юрий Белоус поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

    – Сборной России повезло с результатом, потому что игра была ничейной. В конце Киргизия подсела, а вообще наш соперник ни в чем не уступал. Посмотрели на молодых российских футболистов, судить строго их не надо.

    Этот матч показывает, что все равно нужно участвовать в товарищеских играх. Одно дело, когда выступаешь внутри чемпионата за свой клуб, а другое — на международной арене. Теперь будет интересно посмотреть на сборную России с Ираном, с далеко не слабым соперником. Такие встречи крайне полезны. Если бы у Киргизии был другой авторитет, может, и Россия не выиграла бы.

    – Такая неуверенная игра связана с тем, что футболисты не сыграны?

    – Спортсмены высокого класса должны играть с листа. Значит, не готовы наши ребята к международным матчам.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

    Новости по теме
    «Дальше будет лучше». Бородин – после победы над Киргизией
    Кузнецов: «У России в матче с Киргизией были ошибки, нервозность. Не было рисунка»
    Баринов: «Во время матча с Киргизией мысли в голове были нефутбольные» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11