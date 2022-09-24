Карпин: «Никакого разбора матча с Киргизией не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после победы над Киргизией в товарищеской игре (2:1).
«Кто из новичков проявил себя лучше других? Отмечать никого не хочу. Для себя могу кого-то разве что. Пофамильно называть не стану
Будет ли сейчас какой-то разбор с ребятами? Собираться сейчас в Москве нет смысла, много матчей. Разбора никакого пока тоже не будет», – сказал Карпин.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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Источник: «РБ Спорт»