Карпин: «Никакого разбора матча с Киргизией не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после победы над Киргизией в товарищеской игре (2:1).

«Кто из новичков проявил себя лучше других? Отмечать никого не хочу. Для себя могу кого-то разве что. Пофамильно называть не стану

Будет ли сейчас какой-то разбор с ребятами? Собираться сейчас в Москве нет смысла, много матчей. Разбора никакого пока тоже не будет», – сказал Карпин.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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