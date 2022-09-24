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    Комличенко ответил, что бы было, если бы Россия не победила Киргизию

    Нападающий сборной России Николай Комличенко поговорил с журналистами после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

    «Будем работать, чтобы показывать более результативную игру. Понимаю болельщиков.

    Если бы не выиграли? Если бы у бабушки был...» – сказал игрок.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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