Комличенко ответил, что бы было, если бы Россия не победила Киргизию

Нападающий сборной России Николай Комличенко поговорил с журналистами после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«Будем работать, чтобы показывать более результативную игру. Понимаю болельщиков.

Если бы не выиграли? Если бы у бабушки был...» – сказал игрок.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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