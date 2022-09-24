Комличенко ответил, что бы было, если бы Россия не победила Киргизию

Нападающий сборной России Николай Комличенко поговорил с журналистами после товарищеского матча против Киргизии (2:1).
«Будем работать, чтобы показывать более результативную игру. Понимаю болельщиков.
Если бы не выиграли? Если бы у бабушки был...» – сказал игрок.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»