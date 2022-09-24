Бородин, Коваленко и Ежов – в основе сборной России на игру с Киргизией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией.
Россия: Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.
Запасные: Шунин, Кержаков, Макарчук, Хлусевич, Джикия, Сильянов, Магкеев, Баринов, Уткин, Кузяев, Мостовой, Глушенков, Чалов, Комличенко.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РФС