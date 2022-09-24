Бородин, Коваленко и Ежов – в основе сборной России на игру с Киргизией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией.

Россия: Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.

Запасные: Шунин, Кержаков, Макарчук, Хлусевич, Джикия, Сильянов, Магкеев, Баринов, Уткин, Кузяев, Мостовой, Глушенков, Чалов, Комличенко.