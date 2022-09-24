Иванов ответил на вопрос о повестках из военкомата в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, коснулись ли мобилизационные мероприятия футболистов его команды.

– Приходили ли повестки кому-то в основную или молодежную команду?

– К нам не приходили ни к кому. Не могу сказать, я сейчас не в городе, я в другом регионе.

Мне бы доложили, но, видимо, ничего не было, раз никто ничего не сказал.