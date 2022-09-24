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    Иванов ответил на вопрос о повестках из военкомата в «Урале»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, коснулись ли мобилизационные мероприятия футболистов его команды.

    – Приходили ли повестки кому-то в основную или молодежную команду?

    К нам не приходили ни к кому. Не могу сказать, я сейчас не в городе, я в другом регионе.

    Мне бы доложили, но, видимо, ничего не было, раз никто ничего не сказал.

    • В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
    • Повестки из военкомата уже получили 3 футболиста из любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» и сотрудники РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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