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  • ЭСК РФС признала правильными все решения Кукуяна в матче «Ростов» – «Крылья Советов»

ЭСК РФС признала правильными все решения Кукуяна в матче «Ростов» – «Крылья Советов»

23 сентября 2022, 13:39
1

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего игру десятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (2:1).

Самарцы попросили разобрать два спорных эпизода – ЭСК признала оба решения рефери правильными.

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 1-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент передачи мяча атакующим игроком команды «Ростов» №8 Алексеем Мироновым в штрафную площадь соперника его партнер по команде №19 Хорен Байрамян, получивший мяч и забивший его в ворота команды соперников, не находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №5 Юрий Горшков, и следовательно, не находился в положении вне игры.

Комиссия единогласно поддерживает решение ассистента судьи не фиксировать положение вне игры, соответствующее инструкциям и рекомендациям в подобных ситуациях принимать решения в пользу атакующей команды, следовательно, решение судьи засчитать взятие ворот считает правильным ввиду отсутствия очевидных доказательств его ошибочности.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Ростов» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Крылья Советов» №24 Роман Евгеньев перед тем, как забить головой мяч в ворота команды соперников, совершил толчок рукой в спину игрока обороняющейся команды «Ростов» №45 Александра Сильянова, помешав ему играть в мяч.

По этой причине большинство членов комиссии считают, что у судьи были основания трактовать действия нападающего как нарушение правил игры, учитывая его позицию и мгновенную реакцию на действия нападающего, в связи с чем, поддерживает его решение назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Кукуян Павел
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1663937109
А как же тогда трактовали, и не защитали, гол в ворота зенита в игре с цска. Тут в пользу нападения, а там в пользу защиты зенита. Какие то ***** правила.
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