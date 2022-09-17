Осинькин: «Казалось, что «Крылья» в матче с «Ростовом» наиграли как минимум на ничью»

Казалось показалось
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил матч десятого тура РПЛ против «Ростова» (1:2).
«Игра была сложная. Казалось, что мы сегодня меньше, чем на ничью не наиграли», – сказал тренер.
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил матч десятого тура РПЛ против «Ростова» (1:2).
«Игра была сложная. Казалось, что мы сегодня меньше, чем на ничью не наиграли», – сказал тренер.
Казалось показалось
Даже на 3 очка наиграли.
Но "счёт на табло".
Не повезло.