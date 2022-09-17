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    Осинькин: «Казалось, что «Крылья» в матче с «Ростовом» наиграли как минимум на ничью»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил матч десятого тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

    «Игра была сложная. Казалось, что мы сегодня меньше, чем на ничью не наиграли», – сказал тренер.

    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.
    • На этой неделе в Кубке России самарцы победили «Зенит» (2:0).
    • «Ростов» продолжает идти в сезоне без поражений.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Казалось показалось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19807

      derrik2000 1 час назад

      Даже на 3 очка наиграли.
      Но "счёт на табло".
      Не повезло.

      3
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