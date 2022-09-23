Капитан сборной Киргизии заявил, что мог перейти в клуб-чемпион РПЛ

Защитник красноярского «Енисея» и капитан сборной Киргизии Валерий Кичин заявил, что контактировал с клубом, который стал чемпионом России.

— У вас богатая карьера в России, однако до команды высокого уровня не добрались. Был вариант с ЦСКА, но дальше просмотра не пошло. Почему?

— Мне главный тренер сказал, что не подхожу. Я больше вопросов не задавал, ни с кем не общался. Просто взял вещи и уехал. Конечно, расстроился. Но сильно не переживал, потому что через неделю я уехал в нижегородскую «Волгу» в РПЛ.

— В дальнейшем контакты с ведущими клубами РПЛ были?

— Пару раз было. Кто? Да какая разница — было и было. Перехода же в итоге не произошло.

— Хорошие команды?

— Да.

— Медали могли бы завоевать в их составе?

— Они выигрывали.

— Золото, серебро, бронза?

— Было одно чемпионство. А может два.