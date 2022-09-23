Капитан сборной Киргизии заявил, что мог перейти в клуб-чемпион РПЛ

Защитник красноярского «Енисея» и капитан сборной Киргизии Валерий Кичин заявил, что контактировал с клубом, который стал чемпионом России.
— У вас богатая карьера в России, однако до команды высокого уровня не добрались. Был вариант с ЦСКА, но дальше просмотра не пошло. Почему?
— Мне главный тренер сказал, что не подхожу. Я больше вопросов не задавал, ни с кем не общался. Просто взял вещи и уехал. Конечно, расстроился. Но сильно не переживал, потому что через неделю я уехал в нижегородскую «Волгу» в РПЛ.
— В дальнейшем контакты с ведущими клубами РПЛ были?
— Пару раз было. Кто? Да какая разница — было и было. Перехода же в итоге не произошло.
— Хорошие команды?
— Да.
— Медали могли бы завоевать в их составе?
— Они выигрывали.
— Золото, серебро, бронза?
— Было одно чемпионство. А может два.