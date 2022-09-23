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    Капитан сборной Киргизии заявил, что мог перейти в клуб-чемпион РПЛ

    Защитник красноярского «Енисея» и капитан сборной Киргизии Валерий Кичин заявил, что контактировал с клубом, который стал чемпионом России.

    — У вас богатая карьера в России, однако до команды высокого уровня не добрались. Был вариант с ЦСКА, но дальше просмотра не пошло. Почему?

    — Мне главный тренер сказал, что не подхожу. Я больше вопросов не задавал, ни с кем не общался. Просто взял вещи и уехал. Конечно, расстроился. Но сильно не переживал, потому что через неделю я уехал в нижегородскую «Волгу» в РПЛ.

    — В дальнейшем контакты с ведущими клубами РПЛ были?

    — Пару раз было. Кто? Да какая разница — было и было. Перехода же в итоге не произошло.

    — Хорошие команды?

    — Да.

    — Медали могли бы завоевать в их составе?

    — Они выигрывали.

    — Золото, серебро, бронза?

    — Было одно чемпионство. А может два.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5964

      Давид59 48 минут назад

      Два чемпионства было только у Рубина

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      Рейтинг: +297

      Аден 2 часа назад

      вероятно Рубин.

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