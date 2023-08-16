«В то время по-другому было нельзя»: капитан «Енисея» вспомнил, как отжимал телефоны

Защитник «Енисея» и сборной Кыргызстана Валерий Кичин рассказал о своем детстве. Он отнимал телефоны, чтобы купить на них сладости.
– Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?
– В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1. Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять. В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб. Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.
– Как убеждал отдать телефон?
– Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.
– Сколько телефонов отработал?
– Пять-шесть.
– Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?
– Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.
– Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?
– В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.
– Срок давности по этим делам не узнавал?
– Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.
– Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?
– Ха-ха, найдем решение.