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    • «В то время по-другому было нельзя»: капитан «Енисея» вспомнил, как отжимал телефоны

    «В то время по-другому было нельзя»: капитан «Енисея» вспомнил, как отжимал телефоны

    Защитник «Енисея» и сборной Кыргызстана Валерий Кичин рассказал о своем детстве. Он отнимал телефоны, чтобы купить на них сладости.

    – Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?

    – В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1. Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять. В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб. Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.

    – Как убеждал отдать телефон?

    – Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.

    – Сколько телефонов отработал?

    – Пять-шесть.

    – Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?

    – Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.

    – Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?

    – В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.

    – Срок давности по этим делам не узнавал?

    – Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.

    – Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?

    – Ха-ха, найдем решение.

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    Источник: Sports.ru

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    16.08.2023 09:00
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acor94
    1692166101
    Да тут хватит на ваши морды посмотреть, сразу видно криминал.
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    САДЫЧОК
    1692167879
    Отморозок !
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    Давид59
    1692168165
    Нельзя было по-другому заработать? А поработать, что-то разгружать или на рынке дыни продавать нельзя было попробовать? Я знаю, что пишу. Отнять телефон у слабого оно, конечно, полегче
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    Давид59
    1692168803
    Недалеко от нас в одном из дворов - "колодцев" тоже жил один мальчик. Не помню как его звали. Но история похожая. Он быстро усвоил правило "если назревает драка - бей первым". А потом он с головой окунулся в дзюдо. Но привычка бить первым и отнимать у слабых у него осталась.
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    mutabor0992
    1692172612
    Гопник!
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    Айболид
    1692182753
    А Промес у первоклашек деньги на обед отбирал и барыжил травой в туалете .
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    odessakmv
    1692257146
    и мы трудно жили, но пытались заработать где угодно, а не гопничать.... гнилая отмазка: "время такое", "по другому нельзя".... Можно! и Нужно!
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    Алекс636363
    1694340942
    гопник - он в любое время гопник. вор должен сидеть в тюрьме - золотые слова, но... они не сидят. почему-то мы работали, когда не было работы, а не искали, у кого телефоны отнимать или кроссовки
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    edw7777
    1694414165
    Жлоб. Никакого уважения к таким. Его место в тюрьме. А на месте руководства клуба выгнал бы придурка
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    ologreds
    1694980554
    numo705099
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